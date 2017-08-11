В Андарктиде обнаружили 100-летний пирог полярника Роберта Скотта





Исследователи из новозеландской организации Antarctic Heritage Trust, которые обнаружили 100-летний пирог в хижине Антарктиды, выдвинув предположение, что его вместе с остальными продуктами могли оставить представители экспедиции британского полярника Роберта Скотта, передает Joinfo.ua.

Несъеденная еда

Именно в 1911 году они проходили мимо именно этой хижины, когда шли на Южный полюс. Также там были обнаружены сардины, консервы с мясом и банки с вареньем.

Пирог остался цел, а вот от жестяной банки почти ничего не осталось. Но все же на ней удалось разглядеть буквы ее производителя.



Пирог, как оказалось, выглядит вполне съедобным, но от него исходит аромат, напоминающий прогорклое масло.

Чем прославился Роберт Скотт

Роберт Скотт совместно со своей экспедицией планировал покорить Южный полюс первым. Но когда 17 января 1912 года он узнал, что его опередила экспедиция Руаля Амундсена, Скотт пошел обратно. Но, как известно, и Скотт и члены его экспедиции погибли на обратном пути.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в Черном море найдено кладбище древних кораблей.

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