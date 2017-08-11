Люди и вещи: серия портретов японского художника

В серии своих работ «New Reading Portraits» яркие портреты людей японский художник Мами Киёши (Mami Kiyoshi) создавал в окружении их вещей, сообщает Joinfo.ua. По вещам на его фотографиях можно определить профессию или увлечение человека.

Кого-то он отснят с бокалом вина, кто-то сфотографирован с музыкальными инструментами, а рядом с кем-то запечатлены его домашние животные.

Не менее выразительными бывают и фото животных. Напомним, в художественной галерее Pictura Gallery в Блумингтоне в штате Индиана проходит выставка фотографий. Все они представляют собой портреты коз авторства фотографа из города Лэнгли в штате Вашингтон Кевина Хорана (Kevin Horan).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264881-news.html