Авторизация
 
  • 11:01 – Инсайдер: Стоимость iPhone 8 в России составит 80 тысяч рублей 
  • 11:00 – Житель России заплатит рекордный транспортный налог на Bugatti Veyron 
  • 10:55 – Самые загадочные места в мире 
  • 10:53 – Холод или жара: что страшнее для здоровья человека 


Люди и вещи: серия портретов японского художника

В серии своих работ «New Reading Portraits» яркие портреты людей японский художник Мами Киёши (Mami Kiyoshi) создавал в окружении их вещей, сообщает Joinfo.ua. По вещам на его фотографиях можно определить профессию или увлечение человека.


Кого-то он отснят с бокалом вина, кто-то сфотографирован с музыкальными инструментами, а рядом с кем-то запечатлены его домашние животные.


Не менее выразительными бывают и фото животных. Напомним, в художественной галерее Pictura Gallery в Блумингтоне в штате Индиана проходит выставка фотографий. Все они представляют собой портреты коз авторства фотографа из города Лэнгли в штате Вашингтон Кевина Хорана (Kevin Horan).


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264881-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3800
-0.04%
81.3238
-0.13%
1.1577
+0.02%
0.2085
-0.19%