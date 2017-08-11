Советы хозяйкам: простые способы отбеливания ткани





Мы уже писали когда-то о химических средствах, при помощи которых можно отбеливать вещи. Но существуют и довольно простые способы обойтись и без химии! Лимонный сок, цедра цитрусовых, соль, уксус, борная кислота - про все это вам с радостью расскажет Joinfo.ua.

Как отбеливать с помощью лимонного сока

Лимонный сок, если вы не знали, убирает жирные пятна полностью! То же касается и пятен пота. И, разумеется, если ваша белая вещь со временем начинает казаться серой, то лимонный сок освежит цвет!

Так что берем 250 мл лимонного сока, притом обязательно свежего. Кипятим два литра воды, добавляем в нее сок. Получившийся раствор должен остыть. А затем — в нем просто нужно замочить вещи на пару часов! Затем нужно вынуть их, и еще раз пройтись лимонным соком по пятнам.

Теперь останется только постирать — в машинке, с порошком, все как надо, и без всяких отбеливателей.

Как отбеливать вещи солью

Соль убирает не только свежие пятна, но и въевшиеся! Нужно просто размешать столовую ложку самой обычной кухонной соли и сок половинки лимона вместе. Получившееся средство останется только нанести на пятна, подержать полчасика, а потом постирать в машинке.

Свежее же пятно солью можно просто посыпать и подержать какое-то время - у вас хорошие шансы, что уже через несколько минут никакого пятна не будет!

Как отбеливать уксусом

У уксуса есть дополнительный плюс — он убирает запахи. И если одежда испачкалась и неприятно пахнет — вы знаете, что делать! Нужно просто развести 250 мл белого уксуса в 2 литрах горячей воды, и в этом растворе оставить вещи на ночь.

Или на восемь часов, смотря как удобнее. А при стирке после извлечения вещей из тазика в отсек для кондиционера стиральной машинки нужно добавить полстакана уксуса в дополнение!





Как отбеливает борная кислота

Борная кислота выводит пятна любой давности, и это очень даже радует! Так что покупаем 50 грамм порошка борной кислоты и растворяем в трех литрах воды. Замачивать — на три часа, а потом просто постирать одежду. Результат вас удивит — и, конечно же, порадует!

Оригинальный отбеливатель: цедра





Конечно, отбеливание лимонным соком тоже добавляет приятный запах. Но с цедрой получится еще замечательнее! Возьмите цедру пяти апельсинов, пяти лимонов, пяти мандаринов. Прокипятите ее в двух литрах воды.

Полученный отвар надо обязательно процедить через сито, и добавить две столовые ложки перекиси водорода — мы уже писали, как она помогает при стирке. После двухчасового замачивания — обычная стирка в машинке! А потом — удивительно приятный запах у чистых, белоснежных вещей.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн надеется, что ваши белоснежные вещи после использования подобных методов действительно восстановят свой белоснежный оттенок, не удручая своих хозяев сероватым оттенком! И что вы останетесь очень довольны нашими советами. Мы тоже будем рады чистоте вашей одежды!

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