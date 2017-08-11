Лучшие фото победителей конкурса британского Kennel Club

На 12 по счету фотоконкурс, спонсорами которого были SmugMug и Nikon School, в этом году поступило около 10 тысяч фотографий из 74 стран мира, сообщает Joinfo.ua.

Снимки оценивались по 10 категориям, таким как: «Лучший друг человека», «Собаки-помощники», «Играющие собаки», «Собаки-спасатели», «Собаки за работой», «Щенок», «Люблю собак, потому что…», «Старички», «Молодой фотограф», «Портрет собаки».

Победителем конкурса стала фотограф из Португалии Мария Дависон Рамос (Maria Davison Ramos), она же лидирует и в номинации «Лучший друг человека».

Напомним, 14 сентября в Королевской обсерватории состоится церемония награждения победителей конкурса астрономической фотографии Insight Astronomy Photographer of the Year 2017, шорт-лист с которого мы представляли ранее.

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