Удивительные коллажи из подручных средств от Фионы Ватсон

Благодаря своей фантазии и эмоциям шотландская художница Фиона Ватсон (Fiona Watson) превращаетлюбой камень, клочок бумаги, веточку или перо в настоящие произведения искусства, сообщает Joinfo.ua. Основным видом ее творчества является создание картин и принтов, а все свободное время она творит коллажи из подручных средств.

Вдохновение к творчеству художник черпает во время общения с природой, в путешествиях и даже от просмотра телевизора и прочтения книг.

«Для меня искусство — это то, что освобождает душу, провоцирует воображение и побуждает людей идти дальше», - поясняет Фиона.

Напомним, в свободное время американец Деррик Лин создает и фотографирует забавные и необычные миниатюры для своей страницы в Instagram. На создание одного снимка при помощи iPhone у него уходит до одного часа. В ход идут крошечные игрушечные фигурки, а также подручные средства.

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