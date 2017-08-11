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Интересные фото: шмели, купающиеся в цветах

Шмели в отличие от пчел нектар не собирают, однако в цветочной пыльце купаться любят, уточняет Joinfo.ua. Они перелетают с одного цветка на другой, создавая у себя на теле микс из разных сортов пыльцы.


Перенося пыльцу с одного цветка на другой, они опыляют растения. А еще шмели очень трудолюбивы, они рано встают и, благодаря своей способности разогревать самих себя до +40 градусов, приступают к работе, пока другие насекомые спят.


Предлагаем вашему вниманию великолепную галерею снимков шмелей на цветах.


Напомним, канадец Раку Иноуэ (Raku Ionue) из Монреаля избрал объектом творческого эксперимента цветочных насекомых.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264877-news.html
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