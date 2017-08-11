Интересные фото: шмели, купающиеся в цветах

Шмели в отличие от пчел нектар не собирают, однако в цветочной пыльце купаться любят, уточняет Joinfo.ua. Они перелетают с одного цветка на другой, создавая у себя на теле микс из разных сортов пыльцы.
Перенося пыльцу с одного цветка на другой, они опыляют растения. А еще шмели очень трудолюбивы, они рано встают и, благодаря своей способности разогревать самих себя до +40 градусов, приступают к работе, пока другие насекомые спят.
Предлагаем вашему вниманию великолепную галерею снимков шмелей на цветах.
Напомним, канадец Раку Иноуэ (Raku Ionue) из Монреаля избрал объектом творческого эксперимента цветочных насекомых.