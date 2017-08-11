Вирус в Турции 2017: последние новости о заболевании, как лечиться, меры профилактики





Эпидемия вируса Коксаки в Турции летом 2017 года стала проблемой для многих российских туристов. Правда или нет, что опасным вирусом заболели на отдыхе россияне? Последние новости на сегодняшний день говорят о том, что туристы массово покидают места отдыха.Да, это действительно правда, вирус Коксаки в Турции есть. Но согласно данным Минздрава этой страны никакой эпидемии нет. Недавно Роспотребнадзор открыл «горячую линию», по которой российские туристы в Турции могут сообщить о случаях заражения. За сутки уже поступило несколько жалоб на болезнь.Между тем те, кто планировал и уже купил путевки на отдых в Турции в ближайшее время, решили отказаться от них и просят своих туроператоров аннулировать путевки. Агентства отказывают в этом праве и на законных основаниях: так как нет никаких сообщений о начавшейся эпидемии в Турции.Туроператоры подчеркивают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями характерны для лета. Есть информация, что случаи заражения единичны и об эпидемии речь не идет."Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков", - отмечают эксперты.Обстановка на самих курортах спокойная. В отелях нет паники. Количество аннуляций туров находится в пределах статистической нормы.Вирус передается воздушно-капельным путем, болеют им преимущественно дети, а по симптомам напоминает ветрянку. Зараза проявляет себя следующим образом: на теле появляется сыпь, язвами покрываются даже ступни и ладони. Помимо этого, болезнь сочетает в себе признаки ОРВИ, повышается температура, заболевших мучают приступы рвоты и боли в горле."Когда увидишь у своего ребенка сыпь, естественно, глаз навострится. Каждый второй ребенок купается в бассейне. Что происходит в этом бассейне, какая зараза там живет, никому не понятно", - рассказывает одна из отдыхавших в Турции.Тем временем, сообщения СМИ об эпидемии в Турции вируса Коксаки не соответствуют действительности и являются спекулятивными, заявили в турецком Минздраве."Наши представители в Анталье провели расследование и выявили случаи кожной сыпи у семи украинских туристов. Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования не может быть и речи ни о какой эпидемии. Оцениваем распространение новостей о ней в российских соцсетях и СМИ как спекулятивное и хотим заверить, что российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию", - заявили в турецком ведомстве.Накануне, 8 августа, Роспотребнадзор России направил в органы здравоохранения Турции запрос по поводу возможной вспышки энтеровирусной инфекции в связи с тем, что в СМИ стали появляться сообщения о массовом заражении отдыхающих энтеровирусом Коксаки.Энтеровирус зреет и распространяется в раскаленных 35-градусной жарой водоемах. Подхватить заразу можно и в самом отеле. Как говорят специалисты, в пиковую нагрузку на инфраструктуру следить за чистотой общественных мест могут позволить себе далеко не все отели.

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