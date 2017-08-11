Свежие новости России и мира сегодня, 11.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 11 августа





Самые последние новости из России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 11 августа 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: Запад делает все возможное, чтобы раздавить Сербию из-за дружбы с Россией. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за увольнение дипломатов. Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что международное сообщество оказывает на страну большое давление из-за ее близких отношений с Россией. Так он заговорил впервые."Мы сегодня под большим давлением великих держав. Я впервые говорю об этом таким образом", - уточнил глава государства. По его словам, больше невозможно появиться где-либо на Западе, "чтобы вас не спросили о России".Есть у него некоторые претензии и к нашей стране. "…И чтобы вас русские не упрекнули, что вы не сделали чего-то, что они считают интересом, но против чего выступает Запад", - поведал Вучич.Он подчеркнул, что Сербия - независимое государство и самостоятельно принимает решения. Также президент Сербии отметил, что иностранных послов больше не спрашивают, что написать в декларациях, резолюциях и других актах, как это было когда-то. "Сегодня я горжусь тем, что Сербия независима в принятии своих решений", - добавил Вучич.Отметим, ранее министр обороны Сербии Александр Вулин на военном аэродроме Батайница в рамках празднования Дня авиации заявил, что о введении Белградом санкций против России нет и речи. По его словам, Вучич единственный политик в стране, который способен противостоять давлению по вопросу вступления в НАТО и антироссийских санкций.В августе первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не согласен с оценкой вице-президента США Майкла Пенса относительно роли России на Балканах. Он напомнил, что именно Запад силой проводил границы в этом регионе.Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников американского посольства в России, поскольку США пытаются сократить расходы.«Хочу поблагодарить его (Путина), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты», - сказал американский лидер.Напомним, ранее Путин заявил, что персонал дипмиссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке - по 455 человек с каждой стороны, а 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии.Евросоюз принял решение о расширении списка санкций, которые применяются против КНДР. Об этом свидетельствует документ, размещённый на сайте Совета ЕС. Согласно его содержанию, санкционный список против КНДР пополнен девятью физическими и четырьмя юридическими лицами Северной Кореи.Эксперты отдельно отмечают появление в данном списке Государственного банка КНДР, занимающегося внешней торговлей страны. Ранее ЕС сообщал о своих надеждах на то, что КНДР сможет вступить с мировым сообществом в стадию значимого диалога, заслуживающего доверие. Совбезом ООН ранее уже было единогласно одобрено предложение США об ужесточении санкционных мер по отношению к КНДР.Ряд политологов, при этом, полагают, что путем усиления санкций по отношению к Пхеньяну вряд ли удастся добиться значимого результата, потому что предлагаемые меры малопродуктивны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264832-news.html