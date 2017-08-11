Вирус в Турции 2017: последние новости о вирусе Коксаки, лечение, профилактика





О вирусе, который передается воздушно-капельным путем и вакцины от которого не существует, сообщают в Москве, Калуге, Твери, Омске. Домой вернулись российские туристы, посетившие Турцию в разгар эпидемии вируса Коксаки и заразившиеся этой болезнью.В России начали отказываться от путевок в Турцию. На курортах этой южной страны отмечается угрожающее распространение вируса Коксаки, вакцины от которого не существует.Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль и открыл горячую линию для обращений, связанных с этим заболеванием. Но вирус, который передается воздушно-капельным путем, уже распространился с возвратившимися домой туристами по регионам России. Впрочем, об увеличении числа подхвативших недуг россиян пока не сообщается, утверждает глава ведомства Анна Попова.Опасное заболевание, получившее название вирус Коксаки, может вызывать у человека резкое повышение температуры тела до 40 градусов, а также проявляться в виде сыпи и обезвоживания организма. Конечно же, многие российские туристы оказались под впечатлением от массового распространения недуга. В основном люди проявляют осторожность, но имеются и те, кто спешно покидает турецкие курорты.Вирусы Коксаки являются представителями рода энтеровирусов. т.е. кишечных вирусов, которые передаются от человека к человеку. Вирусы устойчивы во внешней среде. Заражение человека происходит через рот, в основном водным или пищевым путем. Поэтому необходимо строго соблюдать элементарные санитарно-гигиенические требования - мыть руки перед едой, пить только кипяченую воду, употреблять термически обработанную пищу.Вакцины от энтеровирусов нет, поэтому может заболеть каждый человек, ранее не болевший этой инфекционной болезнью, при нарушении им санитарно-гигиенических норм. Чаще болеют дети. Среди москвичей заболевших пока нет.Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди российских путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Такую информацию в среду, 9 августа, Ассоциация туроператоров России (АТОР).Компании фиксируют лишь единичные инциденты такого рода, происходящие с их клиентами. При этом туристы ежегодно заражаются вирусом Коксаки в пик сезона отпусков как на курортах Турции, так и на других пляжных направлениях, поясняют в АТОР.

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