Самое неудачное фото в мире: девушку в паспорте превратили в непонятное существо





Американка Челси Рамос показала всему миру, насколько неудачным бывает фото в паспорте. Такого вы еще точно не видели.

27-летняя Челси, родом из Техаса, решила проведать Европу. Для этого ей нужен был загранпаспорт, который девушка и сделала. Но кто мог подумать, что ее лицо изменят до неузнаваемости. Наверное, с таким снимком в документе американку бы из страны не выпустили, передает Joinfo.ua.

Перевоплощение





Челси Рамос решила съездить в Германию, поэтому ей пришлось подать документы на оформления загранпаспорта. Но в процессе изготовления произошел технический сбой печатного оборудования.



В итоге, лицо девушки изменилось до неузнаваемости. Из красивой американки сделали "инопланетянина" с вытянутым лбом. Как из фильма ужасов.

Девушка же решила поделиться этим государственным произведением искусства с другими людьми и выложила фото в Интернет. Челси посочувствовали и в ответ начали кидать свои неудачные кадры на документах. В итоге, после шумихи американке быстренько поменяли паспорт и вернули ее обличию прежнюю красоту.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает вам увидеть самые неудачные фото знаменитостей, в поддержку Челси.

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