Вирус Коксаки в Турции 2017: отзывы, как лечить, профилактика





Отдых на курортах Турции вновь самая горячая тема. Всему виною энтеровирусная инфекция, которую россияне привозят с собою с турецких берегов. Тяжелее всего ее переносят дети, кожа которых покрывается сыпью. Масштаб бедствия Роспотребнадзору еще простоит оценить.Официальных подтверждений о том, что в Турции эпидемия, пока нет. По словам медиков, рост заболевших очевиден. Тем временем, владельцы туристических агентств сегодня заявили, что клиенты уже начинают отказываться от поездок на курорт.Россияне могут обратиться на «горячую линию» и сообщить о случаях заражения вирусом.Напомним, информация о том, что на популярном курорте обнаружен вирус Коксаки, стала известна 8 августа. Это такой тип вируса, который передается воздушно-капельным путем. У заболевших отмечается повышение температуры, сыпь. Как сообщили в пресс-службе Союза туриндустрии, несколько человек уже отказались от путевок в Турцию. При этом турфирмы вправе отказать в возврате денег за путёвку, потому как официального подтверждения того, что на курорте эпидемия, Роспотребнадзор и Ростуризм не давали.Люди пишут, что симптомы проявляются через 5-7 дней. Так что как правило, это происходит по возвращению домой. Заболевание сопровождает температура до 40%, сильная сыпь по телу волдырями, болит горло и обезвоживание. Медики говорят, что как такового лечения от вируса нет, но его лечат как кишечные заболевания.Тяжелее всего вирус переносят дети, но взрослые так же могут заразится таким вирусом. Передается он через пищу, контактным и воздушно-капельным путем. Пользователи так же пишут, что вспышки вируса больше всего возле бассейнов и пляжей. Уже так же появился и список отелей и курортов, на которых возможны вспышки вируса.

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