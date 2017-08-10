Вирус в Турции 2017: как лечиться от Коксаки, симптомы, профилактика, отзывы





Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал журналистам, что вирус Коксаки в страну завезли сами российские туристы. По его словам, болезнь действительно была распространена на территории курортов, однако на данный момент у турецких детей она не наблюдается, «Турция решила проблему». Осман Айык предположил, что вирус в страну завезли российские отдыхающие.«Инкубационный период этого заболевания составляет две недели. В Анталье русские отдыхают в среднем семь-восемь дней. Если рассуждать логически, они могут приезжать уже с этим заболеванием. Два года назад были частые жалобы, но в этом году мы не получили ни одной. До сих пор из наших отелей не поступило ни одного сообщения в этом ключе. Турпоток из России невероятный. Каждый раз, когда так бывает, в российской прессе обязательно выходят такого рода недостоверные новости против нас», - пояснил Айык.В свою очередь, эксперты рынка особой логики в словах отельера не видят, так как в летний сезон средняя продолжительность отдыха россиян в Турции составляет две недели - как раз столько продолжается и максимальный инкубационный период болезни.Напомним, информация о том, что на популярном курорте обнаружен вирус Коксаки, стала известна несколько дней назад. Это такой тип вируса, который передается воздушно-капельным путем. У заболевших отмечается повышение температуры, сыпь. Как сообщили в пресс-службе Союза туриндустрии, несколько человек уже отказались от путевок в Турцию. При этом турфирмы вправе отказать в возврате денег за путевку, потому как официального подтверждения того, что на курорте эпидемия, Роспотребнадзор и Ростуризм не давали.Люди пишут, что симптомы проявляются через 5-7 дней. Так что как правило, это происходит по возвращению домой. Заболевание сопровождает температура до 40%, сильная сыпь по телу волдырями, болит горло и обезвоживание. Медики говорят, что как такового лечения от вируса нет, но его лечат как кишечные заболевания.Тяжелее всего вирус переносят дети, но взрослые так же могут заразится таким вирусом. Передается он через пищу, контактным и воздушно-капельным путем. Пользователи так же пишут, что вспышки вируса больше всего возле бассейнов и пляжей. Уже так же появился и список отелей и курортов, на которых возможны вспышки вируса.

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