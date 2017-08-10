Вирус в Турции сейчас 2017: последние новости о вирусе Коксаки, что это такое, как не заболеть

Вирус в Турции, который получил название Коксаки и стал стремительно распространяться по стране, изрядно напугал приезжих туристов. Россияне в массовом порядке пытаются понять, следует ли им отказываться от турецкого отдыха, либо же угроза преувеличена.Расскажем подробнее о недуге под названием вирус Коксаки (турецкая ветрянка). Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный.Начало, как правило, острое, нередко внезапное, характеризующееся нарушением состояния и самочувствия больного, головной болью, иногда - тошнотой, рвотой, ознобом. Температура тела повышается до 39-40° С. Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему человека, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения).Туроператоры подчеркивают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями характерны для лета. Есть информация, что случаи заражения единичны и об эпидемии речь не идет."Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков", - отмечают эксперты.Обстановка на самих курортах спокойная. В отелях нет паники. Количество аннуляций туров находится в пределах статистической нормы.В страховой компании "Ингосстрах" рассказали, что за первые два месяца зарегистрировано только десять случаев заболевания вирусом Коксаки. В других страховых компаниях подобных случаев не зарегистрировано.Коксаки - это группа вирусов, которая может вызвать разные заболевания. Его носителем являются люди, и передается он воздушно-капельным или, например, фекально-оральным путем, когда человек не помыл руки после туалета. Симптомы: температура, диарея, рвота, сыпь, маленькие язвочки на слизистой оболочке рта. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, могут путать с ветряной оспой или стоматитом. Чаще заболевание протекает в легкой форме и в форме средней степени тяжести. Подтвердить, на самом ли деле заболевание вызвал вирус Коксаки, можно только после лабораторного исследования.

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