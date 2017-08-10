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Интересные фото: разноцветные натюрморты из грибов от Джилл Блисс

В этом обширном массиве биоразнообразия, являющемся идеальной экосистемой для фешенебельных аранжировок, Джилл Блисс собирает потрясающие грибы и создает из них великолепные натюрморты, сообщает Joinfo.ua.


Жизнь в хижине без удобств, но в гармонии с природой и с соседями в виде диким животными и полудиких людей, являющихся для нее наставниками и музами, вдохновляет Джилл Блисс на занятие искусством и созерцание самых интимных моментов в природе.


Напомним, фотограф и художница из Польши Анна Токарска создает удивительные портреты из фруктов и овощей под стать причудливым аллегориям на картинах знаменитого итальянского живописца.


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