Как выглядит самый дорогой дом в США: боулинг кинотеатр и вертолетная площадка

Выставлен на продажу самый шикарный и самый дорогой дом в США. Особняк расположен в престижном районе Лос-Анджелеса – Бель-Эйр, и стоит 250 миллионов долларов, передает Joinfo.ua со ссылкой на Иносми.

От одного взгляда на этот шикарный четырехуровневый дом с 10 спальнями, барами и зонами отдыха, кинотеатром, вертолетной площадкой, захватывает дух. Его площадь составила 3530 квадратных метров. А соседями, скорее всего, будут голливудские знаменитости.

Что есть в доме? Все!

Стоит сказать, что спален в особняке не 2 и не 3, а 10 огромных и гостевых. В каком доме вы видели 21 ванную комнату? Мы ответим за вас – нигде! Кинотеатр на 40 мест, боулинг, пять баров, два укомплектованных погреба с вином и шампанским, и за всей этой роскошью следит 7 человек прислуги.

Не дом, а мечта!

Как удалось выяснить журналисту ДжоИнфоМедиа Ульяне Улиткиной, особняк принадлежит Брюсу Маковски, который сколотил состояние на продаже женских сумочек QVC, но потом решил заняться продажей недвижимости.

"Сегодня люди платят по 300 миллионов долларов за лодку, на которой проводят около двух месяцев в году. Остальное время они живут в домах стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Считаю, это лишено всякого смысла.

И я решил построить дом, похожий на роскошную яхту, в котором можно жить круглый год, наслаждаясь всем, что тебя окружает", — говорит Маковски.

Предлагаем и вам увидеть фото невероятно дорогого и красивого дома в Лос-Анджелесе.

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Приятного просмотра!

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