Мандалу из 49 человек скомпоновал литовский фотограф

Литовский художник и фотограф Алгис Крищунас (Algis Krisciunas) скомпоновал Мандалу из 49 человек, чтобы продемонстрировать их любовь. В ее составе были влюбленные пары, семьи с детьми, друзья и одинокие люди, любящие самих себя и друг друга, сообщает Joinfo.ua.

Акцентируя факт того, что всё начинается из нашего разума, он поместил в центр композиции одинокую женщину, которая погружена в раздумья. Далее художник продемонстрировал, что с удалением от центра любви становится все больше, а цветок Мандалы все красивее.





Чтобы создать свое произведение Алгис приглашал людей через Facebook. Они собрались в его студии, и он попросил их лечь на пол и фотографировал в различных позах. Затем он скомпоновал Мандалу.

Напомним, ежегодный стимпанк-фестиваль в британском городе Уитби собрал представителей субкультуры и косплееров, одетых в костюмы, стилизованные под эпоху викторианской Англии и раннего капитализма, а также соответствующий грим.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264711-news.html