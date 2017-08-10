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Трогательные фото: американка создает невероятные композиции с участием своих малышей

Американка Линдси Уолден с большой фантазией подходит к созданию каждого снимка. Это вам не слюньки и пеленки, ее работы - произведения искусства, передает Joinfo.ua.


А другая жительница США - Джилл Блисс создает необыкновенные произведения искусства: иллюстрации и фотографии. Она живет отшельником на капризном Салишском море, сложная сеть прибрежных водных путей которого простирается от Британской Колумбии до Тихоокеанского северо-запада.


Сказочные идеи мамы-фотографа


Фотограф поделилась своми работами в Инстаграме. Предполагаем, что после просмотра многие родители захотят повторить идеи Линдси.


На снимках малыши спят, сидят, лежат в разных позах, смеются. Для каждой идеи американская мамочка сделала специальное оформление и переодевала деток в разные наряды. Получилось очень стильно, оригинально и нежно.


Также вам будет интересно узнать о самом дорогом доме в США, который выставили на продажу. Предлагаем вам увидеть, как выглядит оплот за 250 миллионов долларов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264708-news.html
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