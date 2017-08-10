Уроки фотоискусства: собачьи портреты на фестивале домашних животных

Делая собачьи портреты, американский фотограф Джейсон Чекла (Jason Checkla) работал на небольшом стенде, сообщает Joinfo.ua. Фоном там была белая ткань. Съемка велась камерой Canon 6D с объективом 50mm STM. Для подсветки он использовал три вспышки Yongnuo 560 IV. Камера была подключена к графическому редактору Lightroom по USB, а фотопринтер Epson PictureMate 225 – к компьютеру.

Для рекламы фотограф сделал несколько снимков размером 10х15 см своего пса по кличке Red.

На каждую собаку у него уходило 3-5 кадров, из которых Чекл выбирал лучший. После кадрирования и редактирования, он отправлял кадр на принтер. Полученный отпечаток его помощница вставляла его в бумажную рамку.

Весь процесс не занимал более пяти минут и обходился хозяевам фото в 10 или 15 долларов с учетом отправки файл по e-mail. 10 процентов своего дохода фотограф отдавал местному приюту для животных.

Напомним, по необычным портретам собак от Тима Флэча можно судить об отношениях между человеком и его четвероногим другом.

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