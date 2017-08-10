Вирус в Турции 2017: как лечиться от Коксаки, симптомы, профилактика





Некоторые российские туристы вынуждены были покинуть Турцию, которая очень популярна среди россиян, как Курорт. Причиной послужила эпидемия в Турции. Вирус Коксаки специалисты называют одним, из крайне тяжелых заболеваний, но не все так страшно, как кажется. Многих интересует, как же избежать заражения и как лечить такой новый вирус.Не смотря на то, что правительство Турции все еще продолжает отрицать, что в их стране начинается вспышка вируса и говорит, что был только один случай заболевания, число заразившихся россиян продолжает неумолимо расти.Туроператоры подчеркивают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями характерны для лета. Есть информация, что случаи заражения единичны и об эпидемии речь не идет."Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков", - отмечают эксперты.Обстановка на самих курортах спокойная. В отелях нет паники. Количество аннуляций туров находится в пределах статистической нормы.В страховой компании "Ингосстрах" рассказали, что за первые два месяца зарегистрировано только десять случаев заболевания вирусом Коксаки. В других страховых компаниях подобных случаев не зарегистрировано.анее СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, а десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил, что эта информация не соответствует действительности.Роспотребнадзор отмечает, что турецкий Минздрав пока не сообщал об осложнении эпидемиологической ситуации в стране. Однако российское ведомство направило в Анкару запрос о числе случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах.Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора, подчеркивается в сообщении.По мнению директора по продажам туроператорской компании «НТК Интурист» Сергея Толчина, болезнь Коксаки живет в голове туристов-паникёров, а распространяют ее там интернет-хакеры. «Это 100 %-ный вброс. У нас там туристы сейчас отдыхают, сотрудники в отпуске – ни одной жалобы. Это выгодно либо конкурентам направления, либо тем, кто собирает на громких постах аудиторию под свои группы», - отметил Сергей.Кстати, позицию представителя «НТК Интурист» поддержали и другие опытные деятели турбизнеса, отметив, что пост «Сдавайте путевки в Турцию» гулял по сети еще в прошлом годуРоспотребнадзор открыл электронную горячую линию в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции, сообщается на сайте ведомства.«Роспотребнадзором направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен. Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии", - говорится в сообщении.Ведомство просит указывать в обращении период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные, место отдыха и название отеля, дату возвращения в РФ (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья после возвращения.Коксаки - это группа вирусов, которая может вызвать разные заболевания. Его носителем являются люди, и передается он воздушно-капельным или, например, фекально-оральным путем, когда человек не помыл руки после туалета. Симптомы: температура, диарея, рвота, сыпь, маленькие язвочки на слизистой оболочке рта. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, могут путать с ветряной оспой или стоматитом. Чаще заболевание протекает в легкой форме и в форме средней степени тяжести. Подтвердить, на самом ли деле заболевание вызвал вирус Коксаки, можно только после лабораторного исследования.

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