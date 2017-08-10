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Самый длинный пешеходный мост в мире построили в Швейцарии


Самый длинный пешеходный мост в мире построили в Швейцарии

Швейцария – страна для души. Только здесь можно попробовать самый вкусный сыр, купить самые качественные часы и сделать самые красивые фотографии. Но теперь в Швейцарии можно пройтись еще и по самому высокому пешеходному мосту, передает Joinfo.ua.


Самый-самый


Швейцарцы бьют рекорды – недавно они официально открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, который находится в кантоне Вале. Строила это чудо компания Swisspore. Всего-то 10 недель понадобилось, чтобы побить рекорд Германии.


Длинна моста - 494 метра, а высота – 85 метров над уровнем долины в высшей ее точке.


Этот "мостик" соединяет пешеходную трассу между городами Грехен и Церматт на юге Швейцарии.



Самый длинный пешеходный мост в мире построили в Швейцарии

Дольше чем в Германии


Швейцарцы умеют удивлять. Кстати, раньше самим длинным подвесным пешеходным мостом считался немецкий Titan-RT, его высота 483 метра.



Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что в Швейцарии также появятся вагоны для собак.Теперь никаких неудобств, если у вас есть питомец.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264695-news.html
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