Фотограф десятилетиями делает снимки каруселей с длинной выдержкой

Страсть к съемкам с длинной выдержкой каруселей, колес обозрения и других подобных вращающихся аттракционов проявилась у фотографа Роджера Вейла (Roger Vail) еще в начале 70-х годов прошлого века, сообщает Joinfo.ua.

Свои первые снимки крупноформатной павильонной камерой Вейл сделал летом 1971 года на карнавале. Он снимал ночью, когда длинная выдержка была необходима и, проявив пластинку, удивился полученному результату.

Долгие годы он посещал парки развлечений, пополняя свою коллекцию и каждый раз восторгаясь полученными результатами.

Американский фотограф Таня Хупперманс (Tanya Houppermans) запечатлела песчаных тигровых акул (Carcharias), которые плавают в стае рыб. По информации британского издания Daily Mail фотограф оценила свои снимки как большую удачу, которая выпадает один раз на миллион.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264619-news.html