Девушка весом 131 килограмм доказала что можно быть спортивной с любой фигурой





23-летняя Мария Одугба из Флориды много лет боролась с лишним весом, но потом начала заниматься йогой. Девушка очень боялась, но результат ее совсем скоро порадовал, передает Joinfo.ua.

Как рассказала Мария, поначалу она волновалась, что не будет вписываться в стереотип о йогах. Со временем Мария поняла, что люди всех форм и размеров практикуют йогу, и не боятся показаться смешными и неуклюжими.

Поборола страх

«Когда я впервые подумала о том, чтобы заниматься йогой, моя первая ассоциация была о том, что все йоги — тощие. Но я никогда не поверила бы за миллион лет, что мое тело будет делать то, на что оно способно сейчас», — говорит ИноСМИ Мария Одугба.

На самом деле Мария не стремилась резко и сильно похудеть на занятиях йоги. Прежде всего, она хотела поддержать свое здоровье. У девушки поставлен диагноз - поликистозный овариальный синдром и гипертиреоз.





Невероятный результат похудения

Более трех лет занятий дали свой результат. Мария похудела на 55 килограмм. Если ранее ее вес показывал отметку 186 на весах, то сейчас Мария весит 131 килограмм. Снижение веса стало приятным бонусом от занятий йогой, но главное, что она приобрела, — уверенность в себе и душевное равновесие.

«Я будто бы проросла из своего маленького кокона, и стала ходить, держа грудь высоко. А долгое время до этого я просто хотела, чтобы меня не видели, хотела носить большую одежду и прятаться. Так что в целом йога сделала меня счастливой», — поделилась Мария.





Сейчас Мария Одугба начинающий инструктор по йоге. Своим примером девушка вдохновляет своих учеников. Одугба своим примером доказывает, что не нужно быть худым, чтобы оставаться здоровым.

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