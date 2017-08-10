Ученые: человек может запоминать информацию во время сна





Сны – самое загадочное явление. Иногда им нет объяснения, но часто бывают сны вещими. Более того, французские ученые доказали, что человек может запоминать любую информацию во время сна, передает Joinfo.ua.

Многие годы ученые различных институтов пытались доказать, что человеческий мозг во время сна может запомнить любые объемы информации, до этого момента им это не удавалось. Теперь же французские исследователи сумели провести ряд опытов и доказать невероятные способности человеческого мозга.

Как известно физиологи выделяют две фазы сна: быстрый сон и медленный. Практически сразу после засыпания наступает фаза медленного сна, затем наступает фаза быстрого сна, когда мозг активизируется, а мышечная система становится не активной. В этот момент происходит хаотичное движение глаз и активная работа мозга.

Исследования ученых

В рамках эксперимента несколько добровольцев провели ночь в лаборатории. Участникам опыта во время сна включали аудиозапись. Это был просто шум, но в нем были «спрятаны» звуки. Добровольцы должны были запомнить эти звуки и назвать их после пробуждения.

Ученые разделили добровольцев на несколько групп, и их подключили к электроэнцефалографам.







В итоге, кто слушал звуки во время медленного сна, практически моментально смогли воспроизвести то, что слышали во сне.

Люди способны запоминать информацию во время сна

Те добровольцы, которые слушали звуки во время быстрого сна, не так четко могли рассказать, что они помнят.

«Нам удалось показать, что неосознанные, скрытые воспоминания все же могут формироваться во время сна, но только во время быстрого сна и переходного периода между быстрым и медленным сном. Аналогичная стимуляция в фазе медленного сна, наоборот, приводит к противоположным эффектам»,- говорят ученые.

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