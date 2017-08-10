Елизавета II: в чем секрет ярких нарядов британской королевы





Одна из самых знаменитых женщин мира, королева Елизавета не перестает поражать подданных и поклонников своими яркими нарядами. Почему королева, которая, к слову, в этом году отметила свой 91-й день рождения, так любит насыщенные цвета в одежде, знает Joinfo.ua.

В чем секрет?

В документальном фильме The Queen At 90 этим секретом поделилась невестка Елизаветы II , графиня Уэссекская. Как выяснилось, выбирает костюмы и платья ярких цветов британская королева из самых что ни на есть рациональных побуждений. На мероприятиях с участием королевы зачастую присутствует множество людей, поэтому наряды «кислотных» цветов нужны Елизавете для того, чтобы все желающие могли ее увидеть – в одежде приглушенных оттенков она попросту затерялась бы среди толпы.





Курьез

Тем не менее, ярко-зеленый костюм Елизаветы в прошлом году высмеяли пользователи Сети - он немедленно превратился в распространенный мем.





Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что британская королева ежедневно употребляет алкогольные напитки.

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