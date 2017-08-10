Турция перекрыла для судоходства Босфорский пролив





Босфорский пролив перекрыт для судоходства по инициативе турецких властей. Причиной назвали проведение поисково-спасательных работ, передает Joinfo.ua.

Подробности пока не известны

Босфор перекрыли для прохода судов, сообщает издание Haberturk со ссылкой на заявление портового управления Стамбула. По данным ведомства, в водах пролива ведутся "поисково-спасательные работы".

Что ищут и кого спасают, пока не уточняется.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, туристку из России жестоко избили в турецком отеле. Причиной послужила фотосъемка друзей, которую проводила женщина.

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