Фантастические ночные пейзажи на фото Мика Суутари

Финн Мика Суутари снимает фантастические ночные пейзажи, не являясь профессиональным фотографом, отмечает Joinfo.ua. Ночное творчество помогает ему сконцентрироваться и прочувствовать природу в ее первозданной красе.

Фотограф не увлекается графическими редакторами, а лишь слегка обрабатывает снимки природных пейзажей и фото красивого неба, сохраняя их первозданную красоту. Его работы полны настроения.

Напомним, великолепная серия снимков Немита Нигама представляет курорт Гоа в неожиданном ракурсе — фотографии индус сделал в инфракрасном диапазоне.

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