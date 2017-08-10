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В Хабаровском крае в устье реки застрял огромный кит: животное сможет прожить не более трех дней


В Хабаровском крае в устье реки застрял огромный кит: животное сможет прожить не более трех дней

Сегодня утром, 10 августа в устье реки на острове Большой Шантар застрял 13-метровый гренландский кит. Его вес ученые оценивают примерно в 30-40 тонн, передает Joinfo.ua
со ссылкой на "Россия 24".


На спасение отведено очень короткое время


В "ловушку" млекопитающее загнала стая косаток. Это случилось во время отлива. Животное не может самостоятельно развернуться и выйти в море. Экологи бьют тревогу: по самым оптимистичным прогнозам, кит может продержаться в такой ситуации максимум три дня.


"В устье во время прилива зайти можно, а дальше оно раздваивается, и там мель, на которой кит и оказался. Наполовину он развернулся, но помешал отлив, и он застрял", — прокомментировал ситуацию замдиректора в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Приамурье" Дмитрий Гранкин.


По его словам, волоком тащить кита весом в десятки тонн невозможно – кожный покров будет содран. Плюс нужна техника, которая могла бы подойти к воде, что тоже нереально.




Спасают, как могут


Сейчас рядом с китом дежурят инспекторы, сотрудники заповедника, десятки туристов-волонтеров. Все они пытаются облегчить судьбу застрявшего кита, который только наполовину находится в воде. В ожидании прилива, они поливают его водой из шланга.


Эксперты говорят — главное, чтобы у него не пересохли глаза. Волонтеры считают при этом, что сотрудники нацпарка не делают все возможное для того, чтобы облегчить положение кита. В блогах они пишут, что животное очень мучается, кровит, и его уже начали объедать мелкие рыбки.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее камчатские спасатели освободили редкого кита который зацепился за якорь-мертвяк.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264610-news.html
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