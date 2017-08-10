У берегов Флориды потерпел крушение военный истребитель ВМС США

У берегов Флориды в океан упал тактический истребитель военно-морских сил Соединенных Штатов Америки F-5N Tiger II. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на сайт американского военного флота.
Истребитель потерпел крушение в 20 морских милях от военно-морской базы Ки-Уэст.
Как сообщается, летчик истребителя успел катапультировался, его нашли коллеги и отвезли на базу на вертолете. Пилот не получил серьезных травм, он был переведен для диагностики в медицинский центр Lower Keys.
В данный момент причина крушения выясняется.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее украинский пилот Александр Акопов смог противостоять граду и порывам ветра, и совершил безаварийную посадку самолета с более ста пассажирами на борту в Турции.