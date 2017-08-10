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Вирус в Турции 2017: последние новости, как передается, сколько пострадало, лечение


Вирус в Турции 2017: последние новости, как передается, сколько пострадало, лечение
Вирус Коксаки, что был зафиксирован несколько дней назад в Турции, продолжает будоражить ума многих отдыхающих в этой стране россиян. Кто-то пытается поскорее оттуда уехать, а кто-то выясняет все детали по этому недугу. Одно можно говорить с уверенностью: вирус очень опасен для человека.

Опасное заболевание, получившее название вирус Коксаки, может вызывать у человека резкое повышение температуры тела до 40 градусов, а также проявляться в виде сыпи и обезвоживания организма. Конечно же, многие российские туристы оказались под впечатлением от массового распространения недуга. В основном люди проявляют осторожность, но имеются и те, кто спешно покидает турецкие курорты.

Из Турции возвращаются отдыхающие, которые везут с собой вирус Коксаки. Эпидемия ходит всего несколько недель, но уже испортила отдых десяткам человек.

Пострадавшие в социальных сетях демонстрируют фотографии своих детей, атакованных вирусом. В то же время туроператоры от «турецкой ветрянки» открещиваются: заболевания есть, однако массовый характер, по их мнению, они не носят.

Вирус передается воздушно-капельным путем, болеют им преимущественно дети, а по симптомам напоминает ветрянку. Зараза проявляет себя следующим образом: на теле появляется сыпь, язвами покрываются даже ступни и ладони. Помимо этого, болезнь сочетает в себе признаки ОРВИ, повышается температура, заболевших мучают приступы рвоты и боли в горле.

«Когда увидишь у своего ребенка сыпь, естественно, глаз навострится. Каждый второй ребенок купается в бассейне. Что происходит в этом бассейне, какая зараза там живет, никому не понятно», - рассказывает одна из отдыхавших в Турции.

Тем временем, сообщения СМИ об эпидемии в Турции вируса Коксаки не соответствуют действительности и являются спекулятивными, заявили в турецком Минздраве.

«Наши представители в Анталье провели расследование и выявили случаи кожной сыпи у семи украинских туристов. Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования не может быть и речи ни о какой эпидемии. Оцениваем распространение новостей о ней в российских соцсетях и СМИ как спекулятивное и хотим заверить, что российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию», - заявили в турецком ведомстве.

Накануне, 8 августа, Роспотребнадзор России направил в органы здравоохранения Турции запрос по поводу возможной вспышки энтеровирусной инфекции в связи с тем, что в СМИ стали появляться сообщения о массовом заражении отдыхающих энтеровирусом Коксаки.

Энтеровирус зреет и распространяется в раскаленных 35-градусной жарой водоемах. Подхватить заразу можно и в самом отеле. Как говорят специалисты, в пиковую нагрузку на инфраструктуру следить за чистотой общественных мест могут позволить себе далеко не все отели.


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