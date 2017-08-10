Вирус в Турции 2017: последние новости для туристов, ситуация сейчас





Вирус в Турции, который получил название Коксаки и стал стремительно распространяться по стране, изрядно напугал приезжих туристов. Россияне в массовом порядке пытаются понять, следует ли им отказываться от турецкого отдыха, либо же угроза преувеличена.Расскажем подробнее о недуге под названием вирус Коксаки (турецкая ветрянка). Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Начало, как правило, острое, нередко внезапное, характеризующееся нарушением состояния и самочувствия больного, головной болью, иногда - тошнотой, рвотой, ознобом. Температура тела повышается до 39-40° С. Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему человека, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения).Тем временем, о вирусе, который передается воздушно-капельным путем и вакцины от которого не существует, сообщают в Москве, Калуге, Твери, Омске. Домой вернулись российские туристы, посетившие Турцию в разгар эпидемии вируса Коксаки и заразившиеся этой болезнью.В России начали отказываться от путевок в Турцию. На курортах этой южной страны отмечается угрожающее распространение вируса Коксаки, вакцины от которого не существует.Минздрав Турции опроверг утверждения о том, что в стране эпидемия вируса Коксаки. Ранее в СМИ появилась информация, что энтеровирусная инфекция охватила курорты. Сообщалось, что в больнице оказались несколько детей, которые отдыхали в одном из отелей. В Роспотребнадзоре даже открыли горячую линию. Как бы то ни было - нелишним было напомнить отдыхающим о необходимости тщательно мыть руки, овощи и фрукты и не пить воду из-под крана.Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль и открыл горячую линию для обращений, связанных с этим заболеванием. Но вирус, который передается воздушно-капельным путем, уже распространился с возвратившимися домой туристами по регионам России. Впрочем, об увеличении числа подхвативших недуг россиян пока не сообщается, утверждает глава ведомства Анна Попова.Между тем, уже открыта горячая линия, где санитарные врачи ждут звонков от заразившихся, чтобы установить масштабность данной проблемы.

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