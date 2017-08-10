Свежие новости России и мира сегодня, 10.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 10 августа

Самые последние новости России и мира сообщают о множестве актуальных событий на день сегодняшний. В частности, на 10 августа 2017 года, будет уместно выделить следующие моменты: российский военный самолет пролетел над Белым домом в США. В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева. Дональд Трамп сообщил об усилении ядерного арсенала Америки.Новости России и мира сегодня, 10.08.2017: военный самолет из РФ пролетел над Белым домом
Российский военный самолет Ту-154 в среду осуществил наблюдательный полет над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими объектами в рамках Договора по открытому небу.
Сообщается, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, штаб-квартирой Центрального разведывательного управления и авиабазой Эндрюс, где находится самолет президента США. Также воздушное судно пролетело над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.
Согласно уточненным сведениям, маршрут был согласован с властями США, а на борту находились представители американских ВВС.Последние новости России и мира сегодня, 10 августа: Москва посмеялась над наивной глупостью Киева
Прозвучавшие на днях в Киеве призывы украинцам воздержаться от поездок в Россию носят абсурдный характер. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин.
"Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", - сказал дипломат. По его мнению - это наивно и безответственно.
Замглавы российского МИДа полагает, что граждане Украины вряд ли воспримут такие заявления всерьез. "Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", - поведал Карасин.
Напомним, во вторник, 8 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждан страны не нужно пускать в Россию. "Я считаю, что нечего туда ездить", - выразил свое мнение чиновник.
По мнению Омеляна, украинцы могут посещать Россию лишь с целью навестить родственников. "Если мы идем в Европу - мы должны идти в Европу", - добавил он.
На доносящиеся из Киева бредни отреагировали в Крыму. Заявление о том, что украинцам не нужно посещать Россию - это лишь попытка нагнетения страха, считает зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов. "Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", - сказал он.
Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна создать все условия для нормальной коммуникации между двумя странами. "Ну Бог с ними, время все покажет", - добавил он.Свежие новости России и мира сегодня, 10.08.2017: Трамп объявил об усилении ядерного потенциала США
Согласно информации, опубликованной в Twitter-аккаунте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в настоящее время ядерный арсенал американского государства сильнее, чем когда-либо. Также глава Белого дома выразил надежду, что ему никогда не придется применять оружие массового поражения в отношении кого-либо.
В сообщении лидер американцев напомнил о своем первом приказе в качестве президента Соединенных Штатов, в котором он поручил соответствующим ведомствам провести модернизацию ядерного арсенала государства. Теперь же, Дональд Трамп с гордостью заявляет, что его распоряжение полностью выполнено. Глава Белого дома подметил, на данный момент ядерный арсенал США сильнее, чем когда-либо. Также Twitter-аккаунт американского президента гласит, что Соединенные Штаты надеются никогда не оказаться в ситуации, требующей применения оружия массового поражения.
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал своего северокорейского визави Ким Чен Ына воздержаться от угроз в сторону Соединенных Штатов. В ответ лидер КНДР заявил о готовности нанести ядерный удар по американской военной базе, расположенной на тихоокеанском острове Гуам.
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