Свежие новости России и мира сегодня, 10.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 10 августа





Самые последние новости России и мира сообщают о множестве актуальных событий на день сегодняшний. В частности, на 10 августа 2017 года, будет уместно выделить следующие моменты: российский военный самолет пролетел над Белым домом в США. В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева. Дональд Трамп сообщил об усилении ядерного арсенала Америки.Российский военный самолет Ту-154 в среду осуществил наблюдательный полет над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими объектами в рамках Договора по открытому небу.Сообщается, что самолет пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров над Белым домом, Капитолием, Пентагоном, штаб-квартирой Центрального разведывательного управления и авиабазой Эндрюс, где находится самолет президента США. Также воздушное судно пролетело над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном.Согласно уточненным сведениям, маршрут был согласован с властями США, а на борту находились представители американских ВВС.Прозвучавшие на днях в Киеве призывы украинцам воздержаться от поездок в Россию носят абсурдный характер. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин."Это, конечно, вопрос их внутренней политики, но вообще такие заявления делать, как минимум некорректно, на мой взгляд", - сказал дипломат. По его мнению - это наивно и безответственно.Замглавы российского МИДа полагает, что граждане Украины вряд ли воспримут такие заявления всерьез. "Думаю, что миллионы украинцев, которые живут временно или постоянно у нас в силу сложившихся политических обстоятельств на Украине, будут категорически не согласны с подобного рода высказываниями", - поведал Карасин.Напомним, во вторник, 8 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что граждан страны не нужно пускать в Россию. "Я считаю, что нечего туда ездить", - выразил свое мнение чиновник.По мнению Омеляна, украинцы могут посещать Россию лишь с целью навестить родственников. "Если мы идем в Европу - мы должны идти в Европу", - добавил он.На доносящиеся из Киева бредни отреагировали в Крыму. Заявление о том, что украинцам не нужно посещать Россию - это лишь попытка нагнетения страха, считает зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов. "Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", - сказал он.Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна создать все условия для нормальной коммуникации между двумя странами. "Ну Бог с ними, время все покажет", - добавил он.Согласно информации, опубликованной в Twitter-аккаунте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в настоящее время ядерный арсенал американского государства сильнее, чем когда-либо. Также глава Белого дома выразил надежду, что ему никогда не придется применять оружие массового поражения в отношении кого-либо.В сообщении лидер американцев напомнил о своем первом приказе в качестве президента Соединенных Штатов, в котором он поручил соответствующим ведомствам провести модернизацию ядерного арсенала государства. Теперь же, Дональд Трамп с гордостью заявляет, что его распоряжение полностью выполнено. Глава Белого дома подметил, на данный момент ядерный арсенал США сильнее, чем когда-либо. Также Twitter-аккаунт американского президента гласит, что Соединенные Штаты надеются никогда не оказаться в ситуации, требующей применения оружия массового поражения.Напомним, ранее Дональд Трамп призвал своего северокорейского визави Ким Чен Ына воздержаться от угроз в сторону Соединенных Штатов. В ответ лидер КНДР заявил о готовности нанести ядерный удар по американской военной базе, расположенной на тихоокеанском острове Гуам.

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