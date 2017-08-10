Как влюбляются знаки Зодиака





Мы уже рассказывали, что в любви ищут люди, рожденные в те или иные месяцы рождения. А вот у знаков Зодиака тоже есть свои тонкости! Ими и решил с вами поделиться портал Joinfo.ua.



Как любят Близнецы

Совсем, навсегда и до гроба! Только «гроб» может случиться уже через полгодика. И не в буквальном смысле, а так, могильная плита для былой любви. Кроме того, Близнецы вполне себе полиаморны — вполне можно всерьез и надолго любить больше чем одного человека. Жаль, что это «надолго» долго не продлится, и что Близнецы скорее предпочтут страдать из-за любви, нежели ей наслаждаться.

Ну а как любит Овен?

Овен романтикой отдыхает. Вместо того, чтобы драться и требовать непременной победы, как обычно это делает любой баран, Овен ждет, пока любовь сама придет к нему, а потом, как совершенно очевидное: «Ну все, теперь мы вместе навсегда», и партнеру обычно нечего возразить.

Ну а что Дева?

Готова отдать объекту любви все, ну совсем все! Руку, сердце и все, что у нее было в жизни, и плохое, и хорошее. А если партнер испугается и убежит, Дева его подождет. Терпеливо так, и с самоотдачей. А как иначе? Она же его любит.

А что делают Весы?

Они просто считают, что любить — это очень красиво и интересно! И уходить от объекта любви тоже надо красиво. И возвращаться красиво. Почему бы и нет, если интересно? А когда интересно, то надо делать. Весы не любят, Весы в любовь играют. Им слишком интересно.

Как любит Телец





Страстно. С подходом «люби, или умри!». Уйти от Тельца невозможно. Придти к Тельцу, если он сам того не хочет — очень вряд ли. Придти на его зов — а иначе не выйдет. Потому что Телец захватит вас целиком и всецело, проникнув в каждую клеточку вашей жизни.

А Козерог?

А Козерог подойдет с умом! В кого я влюбляюсь? Чем он хорош? Чем плох? Что не так? Что будет, если я сделаю вот так, а что — если так? Козерог может годами «пасти» объект — до тех пор, пока он сам не сдастся, а Козерог еще и подумает «ну вот, слишком рано, еще не всю информацию узнал».

А что же Рыбы?

А вот тут — все как в любовных романах. Должны быть проблемы, боль разлуки, тоска, скандалы… Жизнь с Рыбами в этом плане очень специфична — не будет проблем, так они их сами устроят, хотя и страсть выражать будут по максимум. Расстанетесь — долго будете приводить психику в порядок…

Как любят Львы

Они очень не хотят влюбляться! Влюбляться — это давать человеку рядом больше прав, чем себе самому! Как же так можно? Да даже столько же, сколько себе! Впрочем, если вы сразу показали Льву, что вожак стаи здесь он, в стаю вы попадете. Даже, возможно, в первые львицы прайда! Вне зависимости от вашего и его пола.





Влюбленный Скорпион

То есть Скорпион и его свободное время. Есть пара часов! Можно запасть вот на того человечка! Сразить его, сводить на свидание, пообещать позвонить потом… А дальше у Скорпиона дела. Очень много дел.

Стрелец и его любовь

У Стрельца не должно быть любви! Это страшно! Это опасно! Как, опять влюбился? Тогда надо все время ждать подвоха! А вдруг партнер будет повторять ошибки партнера предыдущего?! И даже если вам удастся долго продержаться рядом со Стрельцом, все равно всю жизнь на вас будут примерять все беды прошлого...

Любовь Водолея

Водолей ничего не требует. Он сам дает. Он дает все, и даже больше, и проблема в том, что это много кому может надоесть. Водолей не отдает партнеру себя — он отдает ему свою жизнь и свои силы, и если вам нужно, чтобы о вас заботились — да, вам нужен Водолей. Только не обижайте его. Расстроится и убьет либо вас, либо себя.

Как любит Рак

С сомнениями. С раздумьями. Такими долгими попытками не переводить подольше отношения на следующую стадию, что объект может сбежать раньше, чем Рак созреет. Впрочем, созрев, он положит весь мир к ногам избранника. Как бы не начал потом по новой медлить — в отношениях, даже состоявшихся, тоже всегда есть стадии...

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что половина знаков Зодиака этим летом непременно влюбится, если они уже не влюбились. Что ж, вы знаете, чего ожидать!

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