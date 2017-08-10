Как влюбляются знаки Зодиака

Мы уже рассказывали, что в любви ищут люди, рожденные в те или иные месяцы рождения. А вот у знаков Зодиака тоже есть свои тонкости! Ими и решил с вами поделиться портал Joinfo.ua.
Совсем, навсегда и до гроба! Только «гроб» может случиться уже через полгодика. И не в буквальном смысле, а так, могильная плита для былой любви. Кроме того, Близнецы вполне себе полиаморны — вполне можно всерьез и надолго любить больше чем одного человека. Жаль, что это «надолго» долго не продлится, и что Близнецы скорее предпочтут страдать из-за любви, нежели ей наслаждаться.
Овен романтикой отдыхает. Вместо того, чтобы драться и требовать непременной победы, как обычно это делает любой баран, Овен ждет, пока любовь сама придет к нему, а потом, как совершенно очевидное: «Ну все, теперь мы вместе навсегда», и партнеру обычно нечего возразить.
Готова отдать объекту любви все, ну совсем все! Руку, сердце и все, что у нее было в жизни, и плохое, и хорошее. А если партнер испугается и убежит, Дева его подождет. Терпеливо так, и с самоотдачей. А как иначе? Она же его любит.
Они просто считают, что любить — это очень красиво и интересно! И уходить от объекта любви тоже надо красиво. И возвращаться красиво. Почему бы и нет, если интересно? А когда интересно, то надо делать. Весы не любят, Весы в любовь играют. Им слишком интересно.
Страстно. С подходом «люби, или умри!». Уйти от Тельца невозможно. Придти к Тельцу, если он сам того не хочет — очень вряд ли. Придти на его зов — а иначе не выйдет. Потому что Телец захватит вас целиком и всецело, проникнув в каждую клеточку вашей жизни.
А Козерог подойдет с умом! В кого я влюбляюсь? Чем он хорош? Чем плох? Что не так? Что будет, если я сделаю вот так, а что — если так? Козерог может годами «пасти» объект — до тех пор, пока он сам не сдастся, а Козерог еще и подумает «ну вот, слишком рано, еще не всю информацию узнал».
А вот тут — все как в любовных романах. Должны быть проблемы, боль разлуки, тоска, скандалы… Жизнь с Рыбами в этом плане очень специфична — не будет проблем, так они их сами устроят, хотя и страсть выражать будут по максимум. Расстанетесь — долго будете приводить психику в порядок…
Они очень не хотят влюбляться! Влюбляться — это давать человеку рядом больше прав, чем себе самому! Как же так можно? Да даже столько же, сколько себе! Впрочем, если вы сразу показали Льву, что вожак стаи здесь он, в стаю вы попадете. Даже, возможно, в первые львицы прайда! Вне зависимости от вашего и его пола.
То есть Скорпион и его свободное время. Есть пара часов! Можно запасть вот на того человечка! Сразить его, сводить на свидание, пообещать позвонить потом… А дальше у Скорпиона дела. Очень много дел.
У Стрельца не должно быть любви! Это страшно! Это опасно! Как, опять влюбился? Тогда надо все время ждать подвоха! А вдруг партнер будет повторять ошибки партнера предыдущего?! И даже если вам удастся долго продержаться рядом со Стрельцом, все равно всю жизнь на вас будут примерять все беды прошлого...
Водолей ничего не требует. Он сам дает. Он дает все, и даже больше, и проблема в том, что это много кому может надоесть. Водолей не отдает партнеру себя — он отдает ему свою жизнь и свои силы, и если вам нужно, чтобы о вас заботились — да, вам нужен Водолей. Только не обижайте его. Расстроится и убьет либо вас, либо себя.
С сомнениями. С раздумьями. Такими долгими попытками не переводить подольше отношения на следующую стадию, что объект может сбежать раньше, чем Рак созреет. Впрочем, созрев, он положит весь мир к ногам избранника. Как бы не начал потом по новой медлить — в отношениях, даже состоявшихся, тоже всегда есть стадии...
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что половина знаков Зодиака этим летом непременно влюбится, если они уже не влюбились. Что ж, вы знаете, чего ожидать!