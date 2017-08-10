Одежда и шапки для собак от Ян Браун

Так, сообщает Joinfo.ua, образец «высокой моды» для обитателей одного из собачьих приютов продемонстрировала волонтер Ян Браун (Jan Brown). Женщина в 2012 году оставила основную работу для того, чтобы одеть бездомных псов.

Вначале Ян зарабатывала деньги шитьем пальто для собак на продажу и вязала шапки для четверолапых обитателей приюта. Так, первые 4 тысячи часов своего рабочего времени на новом месте она потратила на то, чтобы приодеть около 300 питомцев.

Сделанную с любовью и отданную безвозмездно одежду для собак Ян Браун снабжает фирменными аппликациями в виде сердечка.

Напомним, у годовалой японки по имени Маме есть лучший друг — большой королевский пудель Рику.

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