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Иллюзорный мир в настольных работах индийского художника

Живописные пейзажи и невероятные сюжеты в работах индийского фотохудожник Ватсала Катария (Vatsal Kataria) будоражат воображение, перенося зрителей в параллельный мир фантазии и иллюзий, сообщает Joinfo.ua.


Ранее фотограф увлекался снимками натюрмортов и блюд, но увидев в Instagram снимок автомобиля на фоне водопада, решил создать нечто подобное прямо на столе. Так он начал экспериментировать с миниатюрными копиями автомобилей, мотоциклов и даже пейзажей, создавая декорации из подручных средств.


Насколько это удалось, судите сами.


Напомним, один из самых известных канадских художников Роб Гонсалвес прославился благодаря своим картинам, выполненным в стиле сюрреализма и магического реализма.


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