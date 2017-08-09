Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет





Юный гимнаст из Китая Чен Йи стал мировой звездой интернета после того, как завоевал шесть золотых медалей и одну серебряную на гимнастическом конкурсе в Ханчжоу, передает Joinfo.ua.

В сети появились снимки 7-летнего гимнаста. Стоит сказать, что пользователи удивились его физической форме, ведь телосложение мальчика вызывает не только восхищение, но и опасение за его здоровье.

7-летняя мировая звезда





Пользователи Интернета восхитились силой воли мальчишки. Юный гимнаст достиг невероятных высот в спорте и его тело прямое тому доказательство.

Мама мальчика, Жанг Хонгу, утверждает, что у ее сына невероятные атлетические способности с самого детства. Уже в 2 года он мог подтягиваться на одной руке, а в 5 лет он начал заниматься в спортивной школе.





Многие пользователи Сети не оценили увлечения мальчика. По их мнению, для его организма очень вредно так усердно заниматься спортом и растить мышцы.

Не поддерживают родителей спорсмена

«В таком возрасте он еще не должен так сильно напрягаться», – отметил один из пользователей соцсетей.





Некоторые предположили, что 7-летнего ребенка накачивают анаболиками. На такие заявление родители ответили, что мальчик питается домашней пищей и никаких анаболиков не употребляет. Его мышцы – это сила и старания.

Ранее мы сообщали, что дедушка-бодибилдер поразил Сеть своей фигурой.

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