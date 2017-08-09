Авторизация
 
  • 21:43 – «Спартак» уверенно победил «Арсенал» на своем поле 
  • 21:43 – «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» в пятом туре РФПЛ 
  • 21:07 – В Москве мужчины избили парня, спрятавшего в пакете труп подруги 
  • 21:07 – Ольга Бузова подняла цены на рекламу 


Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет


Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет

Юный гимнаст из Китая Чен Йи стал мировой звездой интернета после того, как завоевал шесть золотых медалей и одну серебряную на гимнастическом конкурсе в Ханчжоу, передает Joinfo.ua.


В сети появились снимки 7-летнего гимнаста. Стоит сказать, что пользователи удивились его физической форме, ведь телосложение мальчика вызывает не только восхищение, но и опасение за его здоровье.


7-летняя мировая звезда



Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет

Пользователи Интернета восхитились силой воли мальчишки. Юный гимнаст достиг невероятных высот в спорте и его тело прямое тому доказательство.


Мама мальчика, Жанг Хонгу, утверждает, что у ее сына невероятные атлетические способности с самого детства. Уже в 2 года он мог подтягиваться на одной руке, а в 5 лет он начал заниматься в спортивной школе.



Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет

Многие пользователи Сети не оценили увлечения мальчика. По их мнению, для его организма очень вредно так усердно заниматься спортом и растить мышцы.


Не поддерживают родителей спорсмена


«В таком возрасте он еще не должен так сильно напрягаться», – отметил один из пользователей соцсетей.



Мальчик из Китая поразил мир физической формой в 7 лет

Некоторые предположили, что 7-летнего ребенка накачивают анаболиками. На такие заявление родители ответили, что мальчик питается домашней пищей и никаких анаболиков не употребляет. Его мышцы – это сила и старания.


Ранее мы сообщали, что дедушка-бодибилдер поразил Сеть своей фигурой.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264461-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.4053
+0.09%
81.4298
-0.54%
1.1575
+0.14%
0.2089
+0.05%