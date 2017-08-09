Американские бойцы получат новые шлемы с противоосколочной защитой

Шлемы с противоосколочной защитой тестируются на предмет защиты всей головы военных, а также лица и подбородка. В них интегрирована специальная система защиты (IHPS), способная защитить намного больше, нежели остальные военные шлемы, передает Joinfo.ua.
За последний век шлемы и маски военных постоянно усовершенствовались, постепенно исключая металл. Сейчас маски изготавливаются из такого материала, как кевлар и композитных материалов на его основе. Но, несмотря на это, они продолжают оставаться все также уязвимыми для выстрелов из любого оружия.
IHPS должен показать наилучшую защиту головы бойца с такими дополнительными функциями как защита челюсти, противоосколочный визор для лица и глаз, крепление для очков ночного видения и специальная форма креплений.
Новые шлемы защитят от удара тупым предметом несмотря на то, что они легче на 5%, чем их предшественники. У них также имеется пассивная защита слуха. А когда произойдет травма, они готовы будут сообщить о ней.
Сейчас шлемы проходят полевые испытания, по результатам которых будет решаться их дальнейшее использование в армии.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что украинские умельцы создали пуленепробиваемые футболки и куртки.