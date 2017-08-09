Невероятные автомобили от известного дизайнера Луиджи Колани

Так, сообщает Joinfo.ua, дизайнера Луиджи Колани не зря прозвали Дали от автомобильного дизайна — созданные им авто напоминают «мягкие часы» Сальвадора Дали.

Самого удивительного автомобильного дизайнера всех времён называют виртуозом аэродинамики. Дизайн его авто поражает плавностью форм, порой переходящей все разумные границы.

Напомним, художница из Польши Анна Токарска (Anna Tokarska) создает удивительные портреты из фруктов и овощей под стать причудливым аллегориям на картинах знаменитого Джузеппе Арчимбольдо.

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