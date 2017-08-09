Город водопадов: водопады в Гамильтоне

Водопады выгодно подчеркивают и без того удивительно красивую природу Гамильтона, сообщает Joinfo.ua. Их большое количество связано с расположением города вдоль Ниагарского откоса (Niagara Escarpment), который пересекает середину города и по которому к Великим озерам стекают притоки рек и ручьи, впадающие в водопады.

До 2008 года водопады не привлекали внимания широкой общественности, пока Крис Эклунд (Chris Ecklund), уроженец Гамильтона, не основал «Город водопадов» («City of Waterfalls»), некоммерческий проект, целью которого было продвижение городских водопадов.

На сайте Криса Эклунда перечислено порядка 130 водопадов, однако согласно некоторым источникам, их может быть более 150. И все они — настоящие чудеса природы. Здесь можно увидеть каскады, ленточные водопады (узкий поток воды, ниспадающий с большой высоты), классические водопады (когда высота и ширина ниспадающего потока воды почти одинаковы) и шторообразные водопады (очень широкий поток воды, ниспадающий с небольшой высоты).

Напомним, парк водопадов в Риме вновь открылся для туристов. Это место называют «Новым Версалем» и «Римской жемчужиной».

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