Вирус в Турции 2017: последние новости на сегодня для туристов, причины, как передается

Вирус Коксаки - это не название болезни, а название группы вирусов, которые могут вызвать разные заболевания. Самые частые из них - болезнь «рука-нога-рот» и герпангина.Это распространенные болезни, которыми часто страдают дети, особенно на курортах в теплое время года. Приятными их не назовешь: у детей и взрослых поднимается высокая температура, болит горло и появляется сыпь вроде той, что бывает при ветрянке. Но особенно опасными такие болезни тоже назвать сложно. В обычном случае они проходят сами по себе дней за 10. Никакого особенного лечения нет: врачи рекомендуют смягчать симптомы обезболивающими и холодными напитками и следить за осложнениями.Болезни, вызываемые вирусами Коксаки, передаются контактно - например через посуду. Так что если в семье кто-то заболел, нужно следить за разделением посуды, а также часто и тщательно мыть руки.Соцсети взорвала информация о вирусной инфекции Коксаки, которая распространяется на популярных среди российских туристов курортах Турции.Туристы, которые вернулись с отдыха жалуются на высокую температуру, держащуюся на протяжении нескольких дней, зудящую сыпь на руках и ногах, в ряде случаев - расстройство желудка. Дети чаще цепляют этот вирус, однако болеть могут и взрослые. Причем заразу подхватывают даже в отелях лакшери-сегмента.Опасность этого вируса заключается еще и в том, что он мгновенно распространяется. Зараза может находится в загрязненной воде, в сточных водах, а также в человеческих экскрементах и слюне. То есть он может передаваться воздушно-капельным путем.Согласно данным ERV, за период с мая по июнь этого года зафиксировано 260 обращений туристов, подцепивших вирус Коксаки. В компании сообщили, что в процентном соотношении от всех страховых случаев в начале этого сезона таких обращений поступило не более 4 %. Но за весь 2015 год их количество составило всего 80.«Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению количества заболевших вирусом Коксаки в Турции в 2017 году по сравнению с 2015 годом. Однако о превышении эпидпорога и повышенной опасности говорить не приходится», - сообщает исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.

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