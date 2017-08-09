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  • 17:25 – Фото животных: загадочные и необычные портреты собак от Тима Флэча 
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Фото животных: загадочные и необычные портреты собак от Тима Флэча

Вслед за серией работ из уникального проекта Тима Флэча (Tim Flach) «Больше чем человек», в которой автору удалось доказать, что животные порой испытывают чувства более глубокие чем человек, Joinfo.ua знакомит своих читателей с подборкой снимков собак различных пород из серии «Доги/Боги» (Dogs/Gods).


На фото из альбома Тима Флэча под названием «Собаки» представлены различные породы четвероногих друзей человека: от благородных сибирских хаски, забавных пули, модных пуделей и до кокетливых далматинцев. Работы фотографа отличаются невероятной выразительностью и передают уникальность каждой из четверолапых моделей.


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