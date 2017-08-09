В Эстонии уничтожили пять тысяч литров водки





Был уничтожен контрабандный алкоголь, фигурировавший в двух уголовных делах, сообщает Joinfo.ua.

В октябре 2015 года в ходе проверки машины, по документам перевозившей сироп, был обнаружен контрабандный груз из 4032 литра водки «Smirnoff». Следователи выяснили, что машина загружена в Латвии и через Эстонию контрабандный груз направлялся в Швецию.





Обвинений никому предъявлено не было, поскольку водитель, нанятый в Эстонии, не знал, вместо сиропа он везет шесть паллетов с литровыми бутылками водки.





Во втором случае, в декабре 2016 года, контрабандный алкоголь был изъят в Вильяндимаа, когда в ходе проверки в одном из гаражных боксов, были обнаружены 855 литров водки «Столичная» и «Дикая утка». Обвинения также никому не предъявили, поскольку владелец гаража не знал о хранящейся там контрабанде. Он сдавал гараж в аренду лицам, так и не установленным правоохранителями.

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