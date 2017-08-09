Скандал на ВВС: в прямой эфир выпуска новостей попала пикантная сцена из фильма





На записи новостного выпуска News at Ten отчетливо видно, как один из мониторов позади находящейся в студии ведущей Софи Рэйуорт транслирует откровенные кадры, на которых женщина снимает бюстгальтер, передает Joinfo.ua.

Телезрители не поверили своим глазам





Первой на этот курьез обратила внимание телезрительница Линдси Робинсон. Именно она засняла фрагмент и выложила в своем аккаунте на Facebook, подписав "Кто-нибудь еще заметил это в вечерних новостях на BBC?".

Как предполагает Daily Mail, недвусмысленная сцена может быть отрывком из художественного фильма. Кроме незадачливого сотрудника телеканала, эпизод с раздеванием могли видеть и около 3,8 миллиона телезрителей.

"Кто-то будет уволен утром" – шутят пользователи соцсетей. Тем временем руководство телеканала заявило, что уже расследует данный инцидент.

Журналисты ДжоИнфоМедиа сообщают, что ранее сотрудник ВВС около четырех минут молчал в прямом эфире.

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