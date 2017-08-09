Скандал на ВВС: в прямой эфир выпуска новостей попала пикантная сцена из фильма

На записи новостного выпуска News at Ten отчетливо видно, как один из мониторов позади находящейся в студии ведущей Софи Рэйуорт транслирует откровенные кадры, на которых женщина снимает бюстгальтер, передает Joinfo.ua.
Первой на этот курьез обратила внимание телезрительница Линдси Робинсон. Именно она засняла фрагмент и выложила в своем аккаунте на Facebook, подписав "Кто-нибудь еще заметил это в вечерних новостях на BBC?".
Как предполагает Daily Mail, недвусмысленная сцена может быть отрывком из художественного фильма. Кроме незадачливого сотрудника телеканала, эпизод с раздеванием могли видеть и около 3,8 миллиона телезрителей.
"Кто-то будет уволен утром" – шутят пользователи соцсетей. Тем временем руководство телеканала заявило, что уже расследует данный инцидент.
Журналисты ДжоИнфоМедиа сообщают, что ранее сотрудник ВВС около четырех минут молчал в прямом эфире.