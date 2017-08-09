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Россиянку в Турции избили из-за фотоснимков


Россиянку в Турции избили из-за фотоснимков

Туриста из России подверглась нападению в одном из турецких отелей. Женщину избили за фотосъёмку друзей, также из РФ. С ними она познакомилась на отдыхе, передает Joinfo.ua. Напомним, что в МВД Турции создали «черный список» россиян, которым запрещен въезд в страну.


Пострадавшая россиянка в Турции


Пострадавшая москвичка рассказала про неприятный инцидент, который случился с ней во время отдыха в Турции. Женщина написала в Фейсбуке о том, что её избили в пятизвёздочной гостинице в Аланье.


Выяснилось, что неприятный конфликт произошёл, когда женщина занималась фотосъёмкой. По ее словам, она приехала в Турции на отдых вместе со своей семьёй.


Не поделили территорию отеля



Россиянку в Турции избили из-за фотоснимков

Как оказалось, на территории этого отеля действует «местная мафия». Когда девушка по просьбе своих новоиспеченных друзей начала проводить фотосъемку, и начались проблемы.


К ней подошел мужчина с комментариями о том, что только у него есть право проводить фотосессии на территории этого отеля. Женщина не хотела развивать конфликт, поэтому перебралась на другую локацию вместе с друзьями.


Но и тут их настиг уже другой фотограф. Он набросился на девушку, начал раскидывать ее личные вещи. В драку вмешались другие отдыхающие, которые решили защитить россиянку.


Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, в Москве оказалось, что у женщины травма головы.


Ранее мы сообщали, на каких курортах предпочитают отдыхать "звезды" с детьми. Ксения Бородина с детьми остановила свой выбор на турецком Кемере, Анна Хилькевич и Филипп Киркоров предпочли отдыхать во Франции.


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