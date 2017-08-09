Tesla Model S установила новый рекорд: на сколько километров хватает одной зарядки





Автолюбители, которые испытывали электромобиль Tesla Model S родом из Италии. Ребята смогли проехать на одной зарядке 1078 км, передает Joinfo.ua

Эксперты старались экономить энергию, чтобы проехать больше, чем их бельгийские коллеги проехали в июне прошлого года. Прошлый рекорд составлял 901,2 км на одной зарядке.

Поставлен новый рекорд

Автолюбители Tesla Owners Italia проехали через южную Италию со средней скоростью 40 км в час без использования кондиционера, и остановилась, когда на датчике заряда было 0%.





Стоит отметить, что нормативный показатель Tesla для модели S 100D указывает на 514 миль (827 км) при скорости 45 миль (72 км) в час за один заряд.

Команда не только использовала более эффективные шины, но также и методы «гипермиллинга» (вождение машины, максимально оптимизируя расход топлива), чтобы получить максимально больше дальности.

«Чтобы завершить дистанцию в 1,078 км, мы использовали 98,4 кВт / ч электроэнергии, что эквивалентно восьми литрам газа», - сказал Лука Дел Бо (Luca Del Bo), президент клуба.





Илон Маск, узнав о новом рекорде, лично поздравил клуб с новым рекордом. Его официально зафиксировал государственный нотариус в присутствии адвоката.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, американцы смогут получить новый суперкар Тесла бесплатно.

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