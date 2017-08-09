Вирус в Турции Коксаки: последние новости, как не заразиться, лечение





Сотрудники Минздрава рекомендует избегать в Турции массовых детских мероприятий в связи с появившейся в СМИ информацией о распространении вируса Коксаки.Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Однако латвийка Екатерина убеждена, что ее сын заболел на курорте именно этим вирусом. В больнице и в отеле эту информацию не подтверждают. Но женщина узнала, что ее ребенок не единственный, кто заболел.Туроператоры подчеркивают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями характерны для лета. Есть информация, что случаи заражения единичны и об эпидемии речь не идет."Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков", - отмечают эксперты.Обстановка на самих курортах спокойная. В отелях нет паники. Количество аннуляций туров находится в пределах статистической нормы.В страховой компании "Ингосстрах" рассказали, что за первые два месяца зарегистрировано только десять случаев заболевания вирусом Коксаки. В других страховых компаниях подобных случаев не зарегистрировано.Коксаки - это группа вирусов, которая может вызвать разные заболевания. Его носителем являются люди, и передается он воздушно-капельным или, например, фекально-оральным путем, когда человек не помыл руки после туалета. Симптомы: температура, диарея, рвота, сыпь, маленькие язвочки на слизистой оболочке рта. Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, могут путать с ветряной оспой или стоматитом. Чаще заболевание протекает в легкой форме и в форме средней степени тяжести. Подтвердить, на самом ли деле заболевание вызвал вирус Коксаки, можно только после лабораторного исследования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264388-news.html