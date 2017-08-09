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Фото животных: невероятные портреты диких животных от Тима Флэча

«Больше, чем человек» - уникальный проект фотографа Тима Флэча (Tim Flach). Ему удалось невозможное, отмечает Joinfo.ua: при взгляде на фото не возникает сомнений в том, что животные не просто способны испытывать эмоции, а еще и чувствуют гораздо глубже и острее людей.


Тим признается, что животные до сих пор вызывают у него практически детской изумление и восхищение. Созданные им снимки — это невероятные эмоциональные истории, отличающиеся невероятной выразительностью.


Напомним, ранее мы подобрали для вас трогательную подборку, запечатлевшую медведиц и их малышей.


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