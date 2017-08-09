Фото природы: невероятный Гоа в инфракрасном диапазоне

Казалось бы, удивить фотографиями, сделанными на популярном курорте, сложно. Однако фотографу-самоучке из Дели Нимиту Нигаму это удалось, сообщает Joinfo.ua.

Прежде всего, он поехал на Гоа в межсезонье — когда пустуют клубы, а на пляжах нет туристов. Серия снимков, сделанных Нигамом, представляет курорт в неожиданном ракурсе — фотографии индус сделал в инфракрасном диапазоне.

Фотограф уверяет, что преследовал цель доказать, что даже на знакомые объекты можно смотреть по-разному, и тогда они буквально преображаются.

На его снимках запечатлен Колва - самый старый и большой пляж южного Гоа, дома местных жителей, занятые промыслом рыбаки. Все это благодаря специальному фильтру для цифрового фотоаппарата выглядит очень необычно.

Напомним, белых медведей, северных оленей и потрясающие пейзажи полярного архипелага представлены в серии фотографий «Призраки Арктики» победителя фотоконкурса Global Arctic Photographer Джошуа Холко.

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