Арбуз как косметика: летнее лакомство подарит красоту лицу телу и волосам





Мы уже писали, что арбуз - очень полезный антиоксидант. Но использовать его можно не только в пищу - еще и как средство косметики! Удивительно? Не удивляйтесь, лучше сходите на рынок за арбузом. А подробности вам расскажет Joinfo.ua.

Чем же так хорош арбуз?

Как мы уже писали, поскольку в состав арбуза входят антиоксиданты, он замедляет старение клеток и даже способствует их обновлению! Помимо этого, арбуз увлажняет кожу, защищает ее от отрицательного воздействия температур и прочих влияющих факторов, а также снимает раздражение кожи и заживляет мелкие ранки.

Кроме того, арбуз и мелкие морщинки может разглаживать! Все дело в органических кислотах в его составе. Таким образом, из арбуза можно делать маски!

Арбузная маска

Такая маска, помимо прочего, освежит цвет вашего лица и даже отбелит его, потому можно использовать ее девушкам с веснушками, чтобы избавиться от них! С жирной кожей арбузная маска тоже поможет — она сужает поры. А сухую, в свою очередь, тонизирует!







Просто умойтесь теплой водой, а потом нанесите кашицу из арбузной мякоти. Подержите минут десять под полотенцем, смойте, но не вытирайте. Когда кожа высохнет, намажьте лицо кремом.

Если же у вас сухая кожа, то добавьте арбузный сок, сметану и 5 мл растительного масла к растертому крутому яичному желтку. Смывается такая маска некрепким чаем, в остальном — практика идентична.

Чтобы избавиться от морщинок, три столовые ложки мякоти арбуза смешайте с тем же количеством мякоти груши, плюс 15 капель масла. Такую маску нужно делать в течение двух месяцев по два раза в неделю.

В случае жирной кожи смешайте четыре столовые ложки арбузной мякоти с тремя — крахмала и двумя чайными — сока алоэ.

А еще бывают лосьоны и просто арбузный лед!

Сок арбуза можно заморозить и протирать кожу ежедневно, а смывать — только минут через пятнадцать, холодной водой. Это поможет коже снова стать молодой!

Если же вы разотрете мякоть, она настоится три часа, а потом вы выжмете сок и добавите в него столовую ложку меда и чайную — соли, то не забудьте добавить в эту смесь 200 грамм водки — и получите лосьон! Надо вначале очищать кожу от грязи, затем — наносить лосьон на час. Хранить его можно просто в холодильнике.

Если же смешать арбузный сок с минералкой и молоком, то этим можно просто протирать кожу с утра и перед сном. С солнечными ожогами можно бороться арбузным соком, смешанным с огуречным.

А кожу рук можно питать витаминами, смешав 250 мл теплого молока с тремя столовыми ложками арбузной мякоти — вот и ванночка! После 20 минут ванночки мы рекомендуем смазывать руки маслом календулы.

Если же наливать в ванну арбузный сок — в районе стакана, то получите ванну для заживления ран!

Арбузные семечки тоже полезны!





Перемолотые высушенные семечки смешайте с арбузным соком, оливковым маслом, молочной сывороткой либо теплой водой. Это скраб, его можно наносить на лицо на десять минут.

Если же у вас угри либо веснушки, семечки можно растереть в ступке, в соотношении 1:10 вливая в них воду. Такая эмульсия наносится минут на пятнадцать.

Волосам тоже можно делать маску: сто грамм измельченных семечек, полстакана сока, все процедить, наносить на чистые волосы на полчаса. Результат вас порадует!

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн удивляется: пока знаменитости балуются косметикой на основе человеческой крови, все так просто решает самый обычный арбуз! Успехов вам в косметическом его использовании!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264342-news.html