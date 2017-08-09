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Необычная система скидок обернулась катастрофой для владельца китайского ресторана


Необычная система скидок обернулась катастрофой для владельца китайского ресторана

Хозяин ресторана Trendy Shrimp в Ханчжоу, Китай, вынужден был отказаться от нововведения – системы скидок для девушек, обладающих впечатляющим бюстом - под давлением агрессивно настроенных представителей общественности, передает Joinfo.ua.


Необычная система скидок


«Городу нужны бюсты!» - такое объявление появилось на дверях одного из ресторанов в Китае.
Идея владельца была проста – чем больше бюст у посетительницы, тем большую скидку она получала. Некоторые счастливицы, по слухам, могли пообедать на 60% дешевле других девушек, которых природа одарила менее впечатляющими формами.


Забавное нововведение в первые же дни способствовало наплыву посетительниц, которые без лишнего смущения позволяли сотрудникам ресторана измерить себя, после чего вовсю радовались итоговой сумме в чеке.


Старшее поколение не оценило акцию


Тем не менее, уже спустя неделю на эту рекламу посыпались первые жалобы в местную мэрию. Дело в том, что некоторым, особенно пожилым, людям такая реклама показалась вульгарной, дискриминирующей женщин и негативно влияющей на обстановку в моральном плане. Плакат пришлось убрать, а вскоре – и отказаться от скидок, поскольку поток жалоб не иссякал.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что ранее китайская реклама Audi также обидела женщин.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264341-news.html
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