Необычная система скидок обернулась катастрофой для владельца китайского ресторана





Хозяин ресторана Trendy Shrimp в Ханчжоу, Китай, вынужден был отказаться от нововведения – системы скидок для девушек, обладающих впечатляющим бюстом - под давлением агрессивно настроенных представителей общественности, передает Joinfo.ua.

Необычная система скидок

«Городу нужны бюсты!» - такое объявление появилось на дверях одного из ресторанов в Китае.

Идея владельца была проста – чем больше бюст у посетительницы, тем большую скидку она получала. Некоторые счастливицы, по слухам, могли пообедать на 60% дешевле других девушек, которых природа одарила менее впечатляющими формами.

Забавное нововведение в первые же дни способствовало наплыву посетительниц, которые без лишнего смущения позволяли сотрудникам ресторана измерить себя, после чего вовсю радовались итоговой сумме в чеке.



Старшее поколение не оценило акцию

Тем не менее, уже спустя неделю на эту рекламу посыпались первые жалобы в местную мэрию. Дело в том, что некоторым, особенно пожилым, людям такая реклама показалась вульгарной, дискриминирующей женщин и негативно влияющей на обстановку в моральном плане. Плакат пришлось убрать, а вскоре – и отказаться от скидок, поскольку поток жалоб не иссякал.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что ранее китайская реклама Audi также обидела женщин.

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