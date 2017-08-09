Ирина Бережная: причина смерти, что случилось на самом деле





Смерть Ирины Бережной, бывшего депутата Верховной рады Украины, продолжает широко обсуждаться в интернете. Многие пользователи социальных сетей приходят к выводу, что внезапная кончина Бережной вовсе не является случайной.Дело в том, что Ирина Бережная на протяжении всей своей политической карьеры была "неудобным политиком" для украинской власти. Это происходило даже в то время, когда она была депутата Верховной рады от Партии регионов.Сразу же в глаза бросается тот факт, что смерть Ирины Бережной, погибшей в автокатастрофе, последовала вскоре после ее заявления о незаконной деятельности скандально известного сайта «Миротворец», который стал «сливной ямой» украинских спецслужб.Ирина Бережная всегда была «неудобным политиком» для украинской власти. Даже будучи депутатом Верховной рады от Партии регионов, которую возглавлял бывший президент Украины Виктор Янукович, она активно выступала за соблюдение правового статуса сограждан. После 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, она ушла в жесткую оппозицию к новой, незаконной, по ее мнению, власти, и выступала против разрыва культурных связей Украины с Россией. Бережная запомнилась участием в политических ток-шоу на российском телевидении, где негативно высказывалась о действиях президента Порошенко и критически отзывалась о введении безвизового режима Украины с Евросоюзом.«Точкой невозврата» для Ирины Бережной, возможно, стало ее официальное заявление о незаконной деятельности сайта «Миротворец», который публикует списки неугодных киевской власти людей, политиков и журналистов, в том числе с указанием их конфиденциальных данных. Этот «рупор незалежности» напрямую курируется украинскими службами безопасности (СБУ) и дает координаты для гонений на инакомыслящих. Там четко прописано – вот он «ватник», «колорад», проживает там-то и там-то, дальше, господа националисты, сами принимайте меры. И последствия таких «наводок» оборачиваются весьма печальными последствиями.Прощание с экс-депутатом и правозащитником Ириной Бережной, которая погибла в ДТП 5 августа, состоится в четверг, 10 августа, в Трапезной Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщили родственники погибшей.Напомним, 5 августа экс-нардеп от "Партии Регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.Впоследствии стали известны и подробности трагедии: в частности, в МИД Украины заявили, что авто с политиком слетело с серпантина, а хорватские СМИ сообщили о столкновении авто с фонарным столбом на трассе.

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